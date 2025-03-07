Через ракетну атаку на Одещині пошкоджено приватні будинки

Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок масованої ракетної атаки по Україні у п'ятницю вранці в Подільському районі (Одеська обл.) є пошкодження приватних будинків, виникла пожежа, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"На Одещині в Подільському районі, внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет, виникло загорання приватного одноповерхового житлового будинку, ще чотири будинки пошкоджені", - написав він у Телеграмі в п'ятницю.

Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Як повідомлялось, російські війська в ніч на п'ятницю знову вдарили дронами по Одесі, внаслідок чого пошкоджена енергетика та горять будинки За словами Кіпера, в передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.