Події

09:52 07.03.2025

Через ракетну атаку на Одещині пошкоджено приватні будинки

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Через ракетну атаку на Одещині пошкоджено приватні будинки
Фото: Офіс генпрокурора

Внаслідок масованої ракетної атаки по Україні у п'ятницю вранці в Подільському районі (Одеська обл.) є пошкодження приватних будинків, виникла пожежа, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

"На Одещині в Подільському районі, внаслідок падіння уламків однієї з крилатих ракет, виникло загорання приватного одноповерхового житлового будинку, ще чотири будинки пошкоджені", - написав він у Телеграмі в п'ятницю.

Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Як повідомлялось, російські війська в ніч на п'ятницю знову вдарили дронами по Одесі, внаслідок чого пошкоджена енергетика та горять будинки За словами Кіпера, в передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки, також є пошкодження енергетичної інфраструктури.

Теги: #атака_бпла_рф #одеська_область

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