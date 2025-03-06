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22:28 06.03.2025

Зеленський про допомогу Норвегії: дуже вчасне й необхідне рішення

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Президент Володимир Зеленський подякував прем'єр-міністру Норвегії Йонасом Гаром Стере за збільшення обсягу допомоги Україні у 2025 році, які будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї в Україні та посилення енергетичної безпеки

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за сьогоднішнє одностайне рішення норвезького парламенту збільшити обсяг допомоги Україні в цьому році з 3,2 до 7,7 млрд доларів США", - написав він у телеграмі.

За його словами, це "дуже вчасне й необхідне рішення, яке має стати прикладом для всіх наших партнерів". Він зазначив, що ці кошти будуть спрямовані, зокрема, на виробництво зброї в Україні та посилення нашої енергетичної безпеки.

"Отже, переговорні позиції України на шляху до справедливого й сталого миру стануть ще міцнішими. Дякую Норвегії за продемонстровану відповідальність і готовність збільшувати свій внесок у мир і стабільність у Європі", - додав презилдент.

Як повідомлялося, усі партії в норвезькому парламенті погодилися з наданням додаткові 50 мільярдів крон допомоги Україні на 2025 рік, повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13485

Теги: #допомога #зеленський #норвегія

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