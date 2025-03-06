Зеленський обговорив з королем Бельгії участь країни в підготовці перших кроків до закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський обговорив з королем Бельгії Філіпом участь бельгійської країни в підготовці перших кроків до закінчення війни.

"Вдячний Його Величності Королю бельгійців Філіпу за аудієнцію", - сказано в його телеграмі.

Президент зазначив, що було обговорено участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення війни.

Також Зеленський розраховує на сприяння короля Бельгії в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей.

"Дякую Бельгії за підтримку протягом трьох років повномасштабної російської агресії та позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні", - завершив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13484