Події

22:07 06.03.2025

Зеленський обговорив з королем Бельгії участь країни в підготовці перших кроків до закінчення війни

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Президент України Володимир Зеленський обговорив з королем Бельгії Філіпом участь бельгійської країни в підготовці перших кроків до закінчення війни.

"Вдячний Його Величності Королю бельгійців Філіпу за аудієнцію", - сказано в його телеграмі.

Президент зазначив, що було обговорено участь Бельгії в підготовці перших кроків до закінчення війни.

Також Зеленський розраховує на сприяння короля Бельгії в поверненні незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей.

"Дякую Бельгії за підтримку протягом трьох років повномасштабної російської агресії та позицію щодо досягнення справедливого й тривалого миру в Україні", - завершив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13484

Теги: #бельгія #король #зеленський

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