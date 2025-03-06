Події

19:56 06.03.2025

Норвегія значно збільшує підтримку України - до 7,5 мільярдів євро у 2025 році

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Норвегія значно збільшує підтримку України - до 7,5 мільярдів євро у 2025 році

Усі партії в норвезькому парламенті погодилися з наданням додаткові 50 мільярдів крон допомоги Україні на 2025 рік, повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

“Нове значне збільшення підтримки Норвегією України. Усі партії в парламенті погоджуються надати додаткові 50 мільярдів крон допомоги на 2025 рік. Таким чином, наша загальна підтримка цього року досягне 85 мільярдів крон, приблизно 7,5 мільярдів євро”, - написав він у соцмережі Х.

 

Теги: #стьоре #норвегія

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