Норвегія значно збільшує підтримку України - до 7,5 мільярдів євро у 2025 році

Усі партії в норвезькому парламенті погодилися з наданням додаткові 50 мільярдів крон допомоги Україні на 2025 рік, повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

“Нове значне збільшення підтримки Норвегією України. Усі партії в парламенті погоджуються надати додаткові 50 мільярдів крон допомоги на 2025 рік. Таким чином, наша загальна підтримка цього року досягне 85 мільярдів крон, приблизно 7,5 мільярдів євро”, - написав він у соцмережі Х.