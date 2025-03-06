Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики
Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Брюсселі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером і привітав його з нещодавнім вступом на посаду.
"Обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках і підтримку ініціативи "Продовольство з України", - йдеться в повідомленні на сайті голови Української держави у четвер.
Зеленський запросив канцлера Австрії відвідати Україну з візитом.