Зеленський обговорив з новим канцлером Австрії гуманітарне розмінування і відновлення енергетики

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Брюсселі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером і привітав його з нещодавнім вступом на посаду.

"Обговорили продовження допомоги в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках і підтримку ініціативи "Продовольство з України", - йдеться в повідомленні на сайті голови Української держави у четвер.

Зеленський запросив канцлера Австрії відвідати Україну з візитом.