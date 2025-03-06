Події

16:50 06.03.2025

Зеленський обговорив з Коштою і фон дер Ляєн посилення обороноздатності України

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У Брюсселі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і президентом Європейської ради Антоніу Коштою, сторони обговорили посилення обороноздатності України та всієї Європи.

"ППО, зброя та боєприпаси для України, своєчасне постачання, зміцнення українського ОПК, переговори щодо вступу України до ЄС, необхідність посилення санкційного тиску на Росію та протидії обходу санкцій – усе це було серед наших тем сьогодні", - зазначив Зеленський у своєму телеграм-каналі у четвер.

Він подякував Кошті та фон дер Ляєн за лідерство в обговоренні підвищення обороноздатності Європи та посилення України та за підтримку на шляху до справедливого та сталого миру.

Як повідомляє пресслужба голови Української держави, під час зустрічі Кошта наголосив на важливості посилення оборонних спроможностей України та Європи.

"Безпека й оборона Європи не відокремлені від безпеки й оборони України. Сильніша європейська оборона посилює українську оборону, і сильніша спроможність української оборони також дуже важлива для посилення нашої власної оборони", – зазначив Кошта.

У свою чергу, президентка Єврокомісії наголосила, що представить на засіданні Європейської ради план переозброєння Європи, який передбачає до €800 млрд інвестицій у сферу оборони.

"Він дає державам-членам фінансовий простір для інвестицій в оборону. Він дає їм змогу інвестувати в оборонну промисловість України або закуповувати військові засоби, які негайно передаватимуться Україні. Таким чином, це спрямовано на користь переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність", – пояснила фон дер Ляєн.

Окрім того, учасники окремо обговорили переговори щодо вступу України в ЄС. Зеленський висловив сподівання, що президенти Єврокомісії та Євроради сприятимуть відкриттю першого кластера "Основи".

Теги: #кошта #ляєн #зеленський

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