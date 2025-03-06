Втрати російської армії в живій силі з початку року склали близько 91 тис. осіб - Сирський

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Втрати російської армії у живій силі з початку року та станом на сьогодні склали близько 91 тисячі осіб, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб", - написав він у телеграм у четвер.

"Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу! Боротьба триває", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За даними Генерального штабу, загальні орієнтовні втрати російських окупантів внаслідок агресії проти України з 24 лютого 2022 р. та станом на 6 березня 2025 р. склали 880881 осіб.