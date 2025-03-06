Події

16:32 06.03.2025

Втрати російської армії в живій силі з початку року склали близько 91 тис. осіб - Сирський

1 хв читати
Втрати російської армії в живій силі з початку року склали близько 91 тис. осіб - Сирський
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Втрати російської армії у живій силі з початку року та станом на сьогодні склали близько 91 тисячі осіб, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

"Щодня окупанти зазнають нищівних втрат. Лише від початку року втрати російської армії в живій силі склали близько 91 тисячі осіб", - написав він у телеграм у четвер.

"Дякую українським воїнам за стійкість, результативність у бойовій роботі і непохитну віру в нашу Перемогу! Боротьба триває", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За даними Генерального штабу, загальні орієнтовні втрати російських окупантів внаслідок агресії проти України з 24 лютого 2022 р. та станом на 6 березня 2025 р. склали 880881 осіб.

Теги: #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 06.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців

07:22 03.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців

07:11 02.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

12:20 01.03.2025
Міноборони: У лютому втрати живої сили противника становили 36,5 тис. осіб, 1,4 тис. артсистем, 331 танк та 596 ББМ

Міноборони: У лютому втрати живої сили противника становили 36,5 тис. осіб, 1,4 тис. артсистем, 331 танк та 596 ББМ

07:33 28.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1060 військовослужбовців

07:20 26.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1170 військовослужбовців

18:40 24.02.2025
Баргилевич: Загальні втрати армії РФ у війні проти України за три роки сягнули майже 900 тис. осіб

Баргилевич: Загальні втрати армії РФ у війні проти України за три роки сягнули майже 900 тис. осіб

07:19 24.02.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1050 військовослужбовців - Генштаб

07:50 23.02.2025
Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки

Війська РФ за добу втратили 1180 осіб та 94 од. техніки

12:12 22.02.2025
На півдні України за добу знищено 76 військових, 3 ворожі засоби РЕБ і 2 "Старлінки"

На півдні України за добу знищено 76 військових, 3 ворожі засоби РЕБ і 2 "Старлінки"

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години

Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Ми вже працюємо над альтернативами

Умєров: Ми завжди ведемо консультації з європейськими партнерами щодо “повітряного щита”, поки що немає деталей

ОСТАННЄ

ЗСУ уразили пункт управління ворога на Херсонщині та опорний пункт російських морпіхів у Курській області

У Білому домі спростували інформацію про начебто скасування легального статусу 240 тис. біженців з України

Зустріч лідерів ЄС із Зеленським тривала 1,5 години

47 країн-членів МАГАТЕ закликали РФ залишити ЗАЕС та засудили останню ротацію на станцію

Україна та Польща будуть розширювати співпрацю в межах "чеської ініціативи" та у сфері ОПК – Умєров

Пісторіус сподівається на швидке вирішення питання з виділенням для України €3 млрд військової допомоги

Пісторіус запевнив, що Україна може покластися на Німеччину, і не бачить ознак готовності Путіна до миру

Шольц заявив про необхідність забезпечити фінансову та військову підтримку України і важливість збереження підтримки США

Військова підтримка Німеччини становить 16% від усієї допомоги у сфері безпеки, наданої Україні, - Умєров

Умєров про призупинку обміну розвідданих США: Ми вже працюємо над альтернативами

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА