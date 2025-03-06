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16:26 06.03.2025

Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" може відбутися в кінці березня - на початку квітня - Пісторіус

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Наступна зустріч у форматі "Рамштайн" може відбутися в кінці березня - на початку квітня - Пісторіус

Наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", ймовірно, відбудеться в кінці березня - на початку квітня, повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

На пресконференції за результатами переговорів із українським колегою Рустемом Умєровим в четвер в Берліні Пісторіус сказав, що наступного тижня планується зустріч “Групи п'яти” в Парижі.

“І там буде вирішено, коли відбудеться засідання UDCG. Ймовірно, це заплановано на кінець березня, найпізніше на перший тиждень квітня”, - заявив міністр.

Пісторіус підкреслив, що для кооринації подальшої підтримки України вони з британським колегою Джоном Гілі вирішили продовжити роботу Контактної групи з питань України “як співголови, під нашим спільним керівництвом”.

Теги: #зустріч #рамштайн

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