Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

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Президент Європейської ради Антоніу Кошта запевняє, що Європейський союз буде продовжувати підтримувати Україну для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру.

Про це він сказав у четвер в Брюсселі, звертаючись до президента України Володимира Зеленського на спільному разом з президентом Європейської комісії та України Урсулою фон дер Ляєн підході для преси перед початком спеціального засідання Європейської ради, присвяченій обороні України та Європи у світлі зміни зовнішньої політики президента США Дональда Трампа. У холі приміщення Ради були встановлені прапори України та Європейського союзу.

«Звичайно, безпека та оборона Європи не відокремлена від безпеки та оборони України. Сильніша європейська оборона зміцнює українську оборону, а сильніша обороноздатність України також є дуже важливою для посилення нашої власної оборони. Ось чому, тому що ми тут, щоб підтримати Україну для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру. І любий Володимире, ми з тобою з першого дня, будемо з тобою зараз і будемо далі», - сказав Кошта.

Президент Європейської ради наголосив, що мирні переговори будуть тоді, коли для цього «настає слушний момент» для переговорів. Він також висловив впевненість у тому, що Україна буде членом Європейського Союзу

Крім того Кошта зазначив, що сьогоднішнє засідання Європейської ради є «важливим моментом для розвитку європейської безпеки». «Як ви пам’ятаєте, місяць тому у нас був дуже важливий мозковий штурм, але сьогодні ми тут, щоб прийняти рішення та працювати на результат», - констатував він.

У цьому зв’язку президент Європейської ради подякував Європейській комісії за те, «що вона так швидко вийшла з конкретними пропозиціями, які дають нам можливість ухвалювати конкретні рішення, збільшити нашу спроможність витрачати кошти, краще витрачати кошти, розвивати власні можливості».

У свою чергу фон дер Ляєн подякувала Зеленському за його присутність, «тому що це так важливо, щоб ми були разом». «Це переломний момент для Європи. І Україна є частиною нашої європейської родини. Це також переломний момент для України. Європа стикається з явною та сучасною небезпекою, і тому Європа має бути здатною захистити себе, захистити себе, так само як ми маємо надати Україні можливість захистити себе та домагатися тривалого та справедливого миру. Ми хочемо мирної сили», - переконана вона.

Саме тому, за словами фон дер Ляєн, вона сьогодні представить лідерам план «Переозброїти Європу», який передбачає до 800 млрд євро на інвестиції в оборону. «Це дає державам-членам фінансовий простір для інвестування в оборону. Це дає можливість державам-членам інвестувати в українську оборонну промисловість або закуповувати військовий потенціал, який відразу йде в Україну. Тож це на користь переозброєння Європи, переозброєння Європейського Союзу, а також озброєння України в її екзистенційній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність», - деталізувала вона.