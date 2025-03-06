Події

11:37 06.03.2025

УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

1 хв читати
УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі
Фото: ДСНС

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях ліквідації наслідків атаки Росії у Харкові та Кривому Розі.

“Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну… Команда Криворізької ланки Дніпропетровського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місці ракетної атаки в Кривому Розі”,- повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Волонтери оперативно прибули на місце атаки. Вони надавали першу медичну допомогу постраждалим та психологічну допомогу людям у стані шоку, а також підтримували роботу екстрених служб.

У Харкові на місці ліквідації наслідків російської атаки працював загін швидкого реагування УЧХ у Харківській області. Волонтери допомагали рятувальникам в евакуації мешканців пошкодженого будинку та надавали першу медичну і психологічну допомогу постраждалим і людям у стані стресу.

Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару РФ по готелю в Кривому Розі загинуло чотири людини, більш ніж 30 людей зазнали поранень.

За інформацією ДСНС України, у Харкові пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, фасади сусідніх будівель і дитячий садок.

Теги: #тчху #кривий_ріг #учх

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:44 06.03.2025
УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП

УЧХ нагадує про розпізнавальні знаки для позначення захищених об’єктів під час війни за МГП

09:48 06.03.2025
Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

07:51 06.03.2025
Уже троє загиблих і 31 поранений внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

Уже троє загиблих і 31 поранений внаслідок ракетної атаки по Кривому Рогу

18:00 05.03.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ розпочали діяльність на Чернігівщині

15:55 03.03.2025
УЧХ проводить опитування щодо потреб мешканців регіонів

УЧХ проводить опитування щодо потреб мешканців регіонів

14:17 01.03.2025
Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

Волонтери УЧХ евакуювали пацієнтів лікарні після атаки російських БПЛА по Харкову

17:21 28.02.2025
Представники Червоного Хреста Франції та України обговорили  питання  співпраці

Представники Червоного Хреста Франції та України обговорили  питання  співпраці

12:25 28.02.2025
Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

Волонтери УЧХ працювали в Запоріжжі на місцях влучання БПЛА

17:46 27.02.2025
Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

Завдяки УЧХ забезпечено доступ до питної води майже 60 сіл Київщини

10:40 26.02.2025
УЧХ та Всесвітня продовольча програма забезпечують продуктовими наборами мешканців Херсонщині

УЧХ та Всесвітня продовольча програма забезпечують продуктовими наборами мешканців Херсонщині

ВАЖЛИВЕ

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

Зеленський про атаку на Кривий Ріг: Не можна робити жодної паузи в тиску на Росію, щоб зупинити цю війну й терор

Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

Кількість загиблих внаслідок влучання ракети в Кривому Розі зросла до чотирьох

Один цивільний загинув та двоє постраждали внаслідок ворожої повітряної атаки в Харківській області

ОСТАННЄ

Жумаділов очолив АОЗ, т.в.о. гендиректора в ДОТ став Созанський

Компанія DIM запустила власну офіційну агенцію нерухомості

Літак Зеленського прибув до Бельгії

Внаслідок прицільного влучання дронів у Сумах згорів термінал "Нової пошти" з посилками, загинув співробітник

Кабмін визначив порядок перетину кордону для осіб, зайнятих у стратегічних комунікаціях, медіа, культурній та інформсферах

Це проксі-війна між США та РФ, яка зайшла в глухий кут, – Рубіо

РФ пошкодила п'ятий енергооб'єкт ДТЕК в Одеській області за останні два тижні

На Одещині понад 10 тис. домогосподарств лишилося без світла після російських обстрілів – Шмигаль

В ДТП у Львівській області за участі маршрутки одна особа загинула і 16 травмовані

Мінсоцполітики запустило бета-версію оновленого вебсайту

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА