УЧХ працював на місцях ліквідації наслідків атаки РФ у Харкові та Кривому Розі

Фото: ДСНС

Український Червоний Хрест (УЧХ) працював на місцях ліквідації наслідків атаки Росії у Харкові та Кривому Розі.

“Цієї ночі російські війська вкотре атакували Україну… Команда Криворізької ланки Дніпропетровського обласного загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста працювала на місці ракетної атаки в Кривому Розі”,- повідомив УЧХ у Фейсбуці в четвер.

Волонтери оперативно прибули на місце атаки. Вони надавали першу медичну допомогу постраждалим та психологічну допомогу людям у стані шоку, а також підтримували роботу екстрених служб.

У Харкові на місці ліквідації наслідків російської атаки працював загін швидкого реагування УЧХ у Харківській області. Волонтери допомагали рятувальникам в евакуації мешканців пошкодженого будинку та надавали першу медичну і психологічну допомогу постраждалим і людям у стані стресу.

Як повідомлялось, внаслідок ракетного удару РФ по готелю в Кривому Розі загинуло чотири людини, більш ніж 30 людей зазнали поранень.

За інформацією ДСНС України, у Харкові пошкоджено 9-поверховий житловий будинок, фасади сусідніх будівель і дитячий садок.