Україна поступово повертається до переговорного процесу зі США – нардеп Клименко

Україна поступово повертається до переговорного процесу з адміністрацією президента США Дональда Трампа, вважає заступник голови фракції “Голос” Юлія Клименко.

“Виступ Трампа у Конгресі був не токсичним для України і це вже добре. ⁠Ми повертаємося поступово до переговорного процесу з адміністрацією Трампа”, - сказала Клименко у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.

За словами народного депутата, ⁠рамкова угода щодо мінералів між Україною та США буде скоріше за все підписана.

“І далі повинна йти серйозна та професійна робота, щоб зробити її максимальною вигідною для України”, - підкреслила Клименко.

На думку народного депутата, заяви Трампа щодо ⁠Панамського каналу як і Гренландії - “це маркетинговий хід для американських виборців”.

Вона нагадала, що напередодні США закрили за $22.8 млрд “угоду по купівлі у Китаю 43 портів”, включаючи два великих порти на Панамському каналі, і “фактично знищили вплив Китаю на нього”.

“Те саме буде з Гренландією: США знайдуть спосіб контролювати Арктику грошима та інвестиціями,” - відзначила народний депутат.