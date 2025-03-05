Україна поступово повертається до переговорного процесу зі США – нардеп Клименко
Україна поступово повертається до переговорного процесу з адміністрацією президента США Дональда Трампа, вважає заступник голови фракції “Голос” Юлія Клименко.
“Виступ Трампа у Конгресі був не токсичним для України і це вже добре. Ми повертаємося поступово до переговорного процесу з адміністрацією Трампа”, - сказала Клименко у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у середу.
За словами народного депутата, рамкова угода щодо мінералів між Україною та США буде скоріше за все підписана.
“І далі повинна йти серйозна та професійна робота, щоб зробити її максимальною вигідною для України”, - підкреслила Клименко.
На думку народного депутата, заяви Трампа щодо Панамського каналу як і Гренландії - “це маркетинговий хід для американських виборців”.
Вона нагадала, що напередодні США закрили за $22.8 млрд “угоду по купівлі у Китаю 43 портів”, включаючи два великих порти на Панамському каналі, і “фактично знищили вплив Китаю на нього”.
“Те саме буде з Гренландією: США знайдуть спосіб контролювати Арктику грошима та інвестиціями,” - відзначила народний депутат.