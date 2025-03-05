ЄС не планує оголошувати конкретні пакети допомоги для України після саміту в четвер – ЗМІ

Лідери Європейського Союзу не планують анонсувати конкретні пакети допомоги Україні за підсумками саміту, запланованого на четвер, 6 березня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство STT.

Як відзначається, у проекті висновків саміту, що опинився у розпоряджені журналістів, не згадуються конкретні пакети допомоги Україні з цифрами.

Джерела також підтвердили, що домовленості щодо суми допомоги поки немає.

У документі міститься заклик лідерів ЄС до швидких дій у питанні підтримки України та висловлюється схвалення готовності країн-членів різко наростити обсяги допомоги, які надаються Україні, зокрема боєприпасів, засобів ППО та ракет-перехоплювачів.

Також відзначається, що країни ЄС готові брати участь у безпекових гарантіях для України, з врахуванням можливостей та інтересів країн-членів.

Крім того, у проєкті наголошують, що будь-яка потенційна домовленість про мир має передбачати надійні безпекові гарантії для України.