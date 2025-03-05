Події

17:49 05.03.2025

Радник з нацбезпеки президента США провів переговори з Єрмаком

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Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц повідомив про нещодавню телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

“Я буквально щойно розмовляв телефоном зі своїм колегою, радником з національної безпеки України, обговорюючи час, місце, делегації, і справжній стіл переговорів, що буде “човниковою дипломатією” між Сполученими Штатами, українцями, росіянами. І що потім, врешті-решт, рухатиме їх разом до того, що обіцяв президент Трамп, за що він агітував і заради чого його обрали, а саме - до припинення цієї війни”, - сказав Волц в ефірі CBS Mornings.

Теги: #єрмак #волц #телефонна_розмова

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