Радник з нацбезпеки президента США провів переговори з Єрмаком

Радник з нацбезпеки президента США Майк Волц повідомив про нещодавню телефонну розмову з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком.

“Я буквально щойно розмовляв телефоном зі своїм колегою, радником з національної безпеки України, обговорюючи час, місце, делегації, і справжній стіл переговорів, що буде “човниковою дипломатією” між Сполученими Штатами, українцями, росіянами. І що потім, врешті-решт, рухатиме їх разом до того, що обіцяв президент Трамп, за що він агітував і заради чого його обрали, а саме - до припинення цієї війни”, - сказав Волц в ефірі CBS Mornings.