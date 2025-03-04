Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на тлі призупинення військової допомоги з боку США закликав громади області переглянути видатки і вже в березні спрямувати на потреби Сил оборони не менше 500 млн грн.

"Не буду коментувати призупинення військової допомоги США для України(…). Натомість наголошу: настав критично важливий момент, коли треба проявити єдність суспільства та влади в Україні на конкретних діях. Один із найефективніших способів зробити це – збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів", - написав він.

"Закликаю голів громад Львівщини переглянути видатки і вже в березні спрямувати на потреби Сил Оборони не менше ніж 500 млн грн, з яких 100 млн грн профінансуємо з обласного бюджету", - окреслив він плани регіону.

"Ставимо перед Львівщиною амбітну, але реалістичну мету – за підсумками року забезпечити фінансування безпеки та оборони на рівні не менше 5 млрд грн. Минулого року ця сума становила 3,6 млрд грн. Це не просто цифри. Це наша відповідальність перед тими, хто тримає фронт. Шана всім, хто у лавах ЗСУ", - додав він.

"Вистоїмо!!!", - так завершив свій допис голова Львівської ОВА.