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19:44 04.03.2025

Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

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Голова Львівської ОВА закликає збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на тлі призупинення військової допомоги з боку США закликав громади області переглянути видатки і вже в березні спрямувати на потреби Сил оборони не менше 500 млн грн.

"Не буду коментувати призупинення військової допомоги США для України(…). Натомість наголошу: настав критично важливий момент, коли треба проявити єдність суспільства та влади в Україні на конкретних діях. Один із найефективніших способів зробити це – збільшити фінансування оборонних потреб із місцевих бюджетів", - написав він.

"Закликаю голів громад Львівщини переглянути видатки і вже в березні спрямувати на потреби Сил Оборони не менше ніж 500 млн грн, з яких 100 млн грн профінансуємо з обласного бюджету", - окреслив він плани регіону.

"Ставимо перед Львівщиною амбітну, але реалістичну мету – за підсумками року забезпечити фінансування безпеки та оборони на рівні не менше 5 млрд грн. Минулого року ця сума становила 3,6 млрд грн. Це не просто цифри. Це наша відповідальність перед тими, хто тримає фронт. Шана всім, хто у лавах ЗСУ", - додав він.

"Вистоїмо!!!", - так завершив свій допис голова Львівської ОВА.

 

Теги: #зсу #фінансування #львівська

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