Події

18:45 04.03.2025

Каллас: настав час бути готовими до захисту Європи

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Каллас: настав час бути готовими до захисту Європи
Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Європейський союз готовий використати всі можливі важелі для проведення переозброєння і забезпечення готовності до захисту Європи – від фіскальної політики до залучення кредитів для спільних закупівель, заявила високий представник Європейського союзу Кая Каллас.

"Настав час переозброїтися, переоснаститися і бути готовими до захисту Європи. Ми використаємо всі важелі, які в нас є - від адаптації фіскальних правил для оборонних витрат, мобілізації бюджету ЄС до нових кредитів для спільних закупівель обладнання", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.

"Ми також повинні посилити нашу підтримку України", - додала Каллас.

Теги: #європа #каллас

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