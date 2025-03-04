Каллас: настав час бути готовими до захисту Європи

Фото: https://www.facebook.com/kallaskaja/

Європейський союз готовий використати всі можливі важелі для проведення переозброєння і забезпечення готовності до захисту Європи – від фіскальної політики до залучення кредитів для спільних закупівель, заявила високий представник Європейського союзу Кая Каллас.

"Настав час переозброїтися, переоснаститися і бути готовими до захисту Європи. Ми використаємо всі важелі, які в нас є - від адаптації фіскальних правил для оборонних витрат, мобілізації бюджету ЄС до нових кредитів для спільних закупівель обладнання", - написала вона у соціальній мережі Х у вівторок.

"Ми також повинні посилити нашу підтримку України", - додала Каллас.