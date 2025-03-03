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22:58 03.03.2025

США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

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США розглядають можливість ослаблення санкцій проти Росії, що відбувається на тлі прагнення президента Дональда Трампа поновити відносини з Москвою, передає Reuters.

За даними джерела видання, США розробляють план потенційного пом’якшення санкцій проти Росії, оскільки Трамп прагне відновити зв’язки з Москвою та зупинити війну в Україні.

Також за даними джерел, Білий дім звернувся до Державного департаменту та Міністерства фінансів з проханням скласти список санкцій, які можна було б послабити, щоб офіційні особи США обговорили з представниками Росії найближчими днями в рамках широких переговорів адміністрації з Москвою щодо покращення дипломатичних та економічних відносин.

Згідно з джерелами, санкційні служби зараз готують пропозицію щодо зняття санкцій з окремих організацій і осіб, у тому числі деяких російських олігархів.

Джерела в США зазначають, що Білий дім попросив скласти список санкцій, які можна послабити ще до того, як Трамп минулого тижня продовжив дію обмежень проти РФ на рік.

Разом з тим, партнер юридичної фірми Morrison Foerster та колишній голова Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США Джон Сміт зазначив, що Трамп може видати указ, який дозволить адміністрації розпочати процес ослаблення деяких санкцій проти РФ. Але для скасування заходів проти певних організацій йому також потрібно отримати схвалення Конгресу.

Джерело: https://www.reuters.com/world/white-house-seeks-plan-possible-russia-sanctions-relief-sources-say-2025-03-03/

Теги: #рф #план #санкции #сша

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