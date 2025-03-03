Події

18:29 03.03.2025

Лише українці мають право вирішувати, що для них є миром – секретар Ватикану з міжнародних справ

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Секретар Святого Престолу, відповідальний за стосунки з державами та міжнародними організаціями архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер заявив, що відправною точкою для будь-яких переговорів про завершення війни в Україні мають стати український суверенітет і територіальна цілісність.

"Наша відправна точка – суверенітет і територіальна цілісність України. Про що саме українці хочуть вести переговори або чим готові поступитися — це їхня справа, і ми повинні їх підтримати", - заявив Ґаллаґер в інтерв’ю для щомісячного єзуїтського журналу "America", повідомляє секретаріат глави УГКЦ у Римі.

Він наголосив, що справедливий мир має виправити агресію, яку пережила Україна. Водночас архиєпископ визнав, що ситуація складна.

"Українці прагнуть повернути всі окуповані території, але наразі це залишається складним завданням. Тому, якщо вони готові погодитися на менше, чи буде це справедливим миром? Я думаю, що це питання, яке врешті-решт доведеться з’ясовувати на переговорах", - підкреслив він.

Коментуючи переговори між американськими та російськими дипломатами, зокрема зустріч у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року, які відбувалися без участі України, архиєпископ зазначив, що коли йдеться про майбутнє України, український народ повинен бути частиною цих переговорів.

"Це правда, що іноді люди потребують посередництва. Але в цьому випадку ми можемо зрозуміти стурбованість українців тим, що їх, очевидно, відсунули на другий план. Вони повинні бути залучені, тому що це їхнє майбутнє, їхнє життя та майбутнє їхньої країни", - підкреслив Ґаллаґер.

Він також відкинув звинувачення Трампа в тому, що Україна відповідальна за цю війну.

"Ми повинні дуже чітко розуміти, чиї танки перетнули кордон. Ви можете сказати, що, можливо, деякі довоєнні стратегії України могли бути іншими. Я можу це визнати, але, зрештою, рішення про вторгнення було одноосібним рішенням Росії", - вважає архиєпископ.

Теги: #пол_річард_ґаллаґер #ватикан

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