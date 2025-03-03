Трамп назвав себе єдиним президентом, який не віддав жодної української землі путінській Росії

Фото: https://www.president.gov.ua/

Єдиний президент, який не віддав жодної української землі путінській Росії - це президент Дональд Трамп, написав сам Трамп у своїй соцмережі Truth у понеділок.

"Пам'ятайте про це, коли слабкі та неефективні демократи критикують, а Fake News з радістю публікує все, що вони скажуть!" – додав він.

Напередодні ввечері Трамп також розмістив пост, що потрібно менше турбуватися про Путіна, а більше – "про банди мігрантів-ґвалтівників, наркобаронів, убивць і людей з психіатричних лікарень, які в'їжджають в нашу країну, щоб ми не стали такими, як Європа!".

Окрім того президент США зробив перепост відео Fox News, де його радник з внутрішньої безпеки Стівен Міллер різко розкритикував поведінку президента України Володимира Зеленського на зустрічі із Трампом в минулу п’ятницю. Міллер також повторив тези, які вже раніше звучали від президента, віце-президента Джей Ді Венса та інших прихильників Трампа, що "єдина причина того, що Зеленський має країну, що Зеленський при владі, - це завдяки Сполученим Штатам", і що Трамп захищає американський народ від небезпеки Третьої світової війни.

Як стверджує Міллер, американці постраждали економічно, роками фінансуючи розв’язану Росією проти України війну.

"Американська безпека погіршилася, наші запаси виснажилися, наша здатність проектувати силу в інші регіони світу негативно вплинула на захист і оборону України. Американці, напевно, навіть не знають справжнього масштабу того, скільки військової підтримки на різних рівнях і фронтах Америка надала Україні, а потім ця людина з'являється в Овальному кабінеті і читає нам лекції, каже, що ми повинні робити більше, що ми не такі хороші, як Європа, що ми повинні надати їм гарантію вічної війни, воювати з Росією до кінця часів", – сказав радник Трампа з внутрішньої безпеки.

За його словами, якщо Зеленський не буде партнером США для миру та припинення цієї війни, то США Не зможе з ним працювати.