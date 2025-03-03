Ющенко: Відповіддю на нові виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України

Фото: https://www.facebook.com/president.ukraine

Третій президент України Віктор Ющенко з жалем зазначивши, що вперше за 20 років у діалозі зі США Україна стикнулася зі знеціненням та приниженням, закликав міжнародну спільноту до єднання у відповідь на нові виклики – "разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за все".

"Останні 20 років Сполучені Штати були опорою українців, які боролися за демократію! (…) і лідерство в цьому відігравали Сполучені Штати. Цей діалог ніколи не відбувався через приниження – і тим більше гірко бачити, коли це раптом проявилося під час війни. Коли замість підтримки та співпраці ми побачили безпрецедентне знецінення – це удар по довірі, який потребує зусиль, аби відновити баланс у відносинах", - написав він у фейсбук у понеділок.

Ющенко зазначив, що сьогодні Україна гостро потребує лідерства і єдності. "Не дискусій про дипломатичний протокол чи костюм, а політичної мудрості для пошуку формул гарантій безпеки, умов справедливого миру та збереження незалежності нашої держави. Президент Володимир Зеленський є демократичним лідером, який робить неймовірну роботу і згуртовує міжнародних партнерів України довкола цілей миру та зупинки агресора", - наголосив він.

"Примушування до миру – це відома російська тактика, яку росіяни застосували у Грузії в 2008 році. Наслідки цього відомі і повчальні. Російська пропаганда сьогодні розхитує весь світ. Коли з Кремля говорять, що в Україні диктатура – це політична шизофренія", - вважає Ющенко.

На його думку, відповіддю на ці виклики має бути міцна коаліція міжнародних партнерів, які підтримують перемогу України. "Разом ми можемо зробити плани агресора неможливими і змусити його заплатити за все. Цей шлях ніколи не був простим, але жодні маніпуляції, психологічний тиск і принизливе знецінення українського народу не повинні нас відволікати від головного: ми знаємо, хто розпочав війну", - упевнений третій Ющенко.

"Україні потрібні широка міжнародна підтримка у протистоянні з агресором. Збройним силам потрібна амуніція, боєприпаси, можливості навчання та дані розвідки. На нашій державі велика місія – від нашої перемоги залежить, яким буде світ у ХХІ столітті. Ми маємо зробити все, щоб мир був справедливим, а сила не перетворилася на спосіб поділу світу на так звані сфери впливу, де десятки країн не матимуть права голосу", - наголосив він.