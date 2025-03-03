ССО знищили російську САУ 2С43 "Мальва"

Сили спеціальних операцій (ССО) у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони знищили російську САУ 2С43 "Мальва", яку РФ почала виробляти у 2023 році, повідомили у ССО.

"ССО разом із дружнім підрозділом знищили російську САУ 2С43 "Мальва", - йдеться у повідомленні ССО у телеграм у понеділок.

"Під час повітряної розвідки бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили на прихованій стоянці новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва", яку росія почала виробляти у 2023 році. Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена", - розповіли у ССО подробиці операції.

Крім того, в результаті детонації боєприпасу пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування "Мальви".