Події

09:22 03.03.2025

ССО знищили російську САУ 2С43 "Мальва"

1 хв читати
ССО знищили російську САУ 2С43 "Мальва"

Сили спеціальних операцій (ССО) у співпраці з іншими підрозділами Сил оборони знищили російську САУ 2С43 "Мальва", яку РФ почала виробляти у 2023 році, повідомили у ССО.

"ССО разом із дружнім підрозділом знищили російську САУ 2С43 "Мальва", - йдеться у повідомленні ССО у телеграм у понеділок.

"Під час повітряної розвідки бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили на прихованій стоянці новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 "Мальва", яку росія почала виробляти у 2023 році. Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена", - розповіли у ССО подробиці операції.

Крім того, в результаті детонації боєприпасу пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування "Мальви".

Теги: #сау #ссо #мальва #знищення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:55 20.02.2025
ГУР: У Бердянську знищено російського воєнного злочинця Боґданова

ГУР: У Бердянську знищено російського воєнного злочинця Боґданова

07:29 20.02.2025
Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили вночі 16 "Шахедів"

Військовослужбовці ВМС ЗСУ знищили вночі 16 "Шахедів"

19:32 18.02.2025
Сили оборони вперше уразили північнокорейську САУ "Коксан" – ОСУВ "Хортиця"

Сили оборони вперше уразили північнокорейську САУ "Коксан" – ОСУВ "Хортиця"

09:33 17.02.2025
ССО знищили 23 окупантів під час зачистки промислової будівлі в тилу ворога

ССО знищили 23 окупантів під час зачистки промислової будівлі в тилу ворога

13:21 13.02.2025
ГУР: У Підмосков'ї знищено два новітні російські радіолокаційні комплекси "Валдай"

ГУР: У Підмосков'ї знищено два новітні російські радіолокаційні комплекси "Валдай"

17:34 29.01.2025
Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області РФ - джерело

Дрони СБУ та ССО уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" та ракетний арсенал у Тверській області РФ - джерело

10:40 28.01.2025
Воїни ССО ліквідували 9 окупантів на Курщині, зокрема двох північнокорейських солдат

Воїни ССО ліквідували 9 окупантів на Курщині, зокрема двох північнокорейських солдат

09:50 22.01.2025
Бійці ССО понад 8 годин стримували наступ солдатів КНДР, знищивши 21 і поранивши 40 північнокорейських військових

Бійці ССО понад 8 годин стримували наступ солдатів КНДР, знищивши 21 і поранивши 40 північнокорейських військових

14:05 17.01.2025
ССО знищили військових РФ, які стратили бійців ТРО

ССО знищили військових РФ, які стратили бійців ТРО

10:18 16.01.2025
Дві колони ворожої бронетехніки знищено на харківському й покровському напрямках - ОСУВ "Хортиця"

Дві колони ворожої бронетехніки знищено на харківському й покровському напрямках - ОСУВ "Хортиця"

ВАЖЛИВЕ

Трамп проведе нараду щодо призупинення допомоги Україні

Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

Сполучені Штати будуть готові відновити взаємодію, коли Україна буде готова до миру - Рубіо

Україна готова підписати угоду з США, якщо будуть готові обидві сторони – Зеленський

ОСТАННЄ

Blue Ghost здійснив посадку на Місяць, передав на Землю перші фотографії

Трамп: Нам треба менше хвилюватися через Путіна, щоб ми не закінчили, як Європа

Трамп проведе нараду щодо призупинення допомоги Україні

Захисники України в ніч на 3 березня знищили 46 із 83 ворожих БПЛА

Сили оборони вразили за добу чотири райони зосередження окупантів - Генштаб

Упродовж доби зафіксовано 109 бойових зіткнень - Генштаб

США призупиняють наступальні кібероперації проти Росії

Окупанти втратили впродовж доби 1350 військовослужбовців

Стрічка "Анора" про стосунки секс-робітниці та сина російського олігарха отримала п'ять "Оскарів"

3 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА