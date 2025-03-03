Події

00:08 03.03.2025

Україна розраховує на допомогу США, її припинення допоможе лише Путіну – Зеленський

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Україна готова продовжувати діалог зі США і хоче розраховувати на нову допомогу, оскільки її припинення буде вигідно лише Путіну, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки. Безумовно. І я вважаю, що припинення такої допомоги, це допомога буде тоді виключно Путіну. І тому вважаю, що Сполучені Штати, представники цивілізованого світу, лідери цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну", - сказав Зеленський під час спілкування зі британськими ЗМІ.

За словами президента, він зі своєю командою працює над будь-якими викликами, "саме для того, щоб у моєї армії не було сюрпризів".

Водночас Зеленський зауважив, що Україна отримує допомогу, яка колись була прийнята Конгресом США, а нову "допомогу в Конгресі поки що ніхто не розглядав, тому мені складно дискутувати про це".

"Допомога відповідна йде. Допомога зброєю, ми говоримо саме про таку допомогу. Вона йде, це раніше було прийнято Конгресом Сполучених Штатів Америки. Ми готові продовжувати діалог, ми хочемо розраховувати на нову допомогу", - наголосив президент.

Теги: #сша #допомога #зеленський

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