Пасажиропотік через кордон напередодні весни виріс на 2,1% – дані Держприкордонслужби
Пасажиропотік через український кордон в останній тиждень зими з 22 по 28 лютого збільшився на 2,1% порівняно з попереднім тижнем - до 435 тис. за рахунок збільшення числа виїжджаючих.
Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд зросла з 214 тис. до 225 тис., тоді як на в'їзд зменшилася з 212 тис. до 210 тис.
Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, минулого тижня підросла зі 115 тис. до 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами зменшився з 561 до 553.
Як вказує Держприкордонслужба, цієї неділі станом на 21:00 невеликі черги на виїзд були тільки на пунктах пропуска "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною – 15 авто та "Устилуг" на кордоні з Польщею та "Тиса" на кордоні із Угорщиною – по 5 авто.
Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року трохи вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 220 тис. та в'їхало 206 тис. людей, потік машин становив 106 тис. Торік пасажиропотік на такому рівні тримався вже практично до зростання на весняних шкільних канікул.
Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.
За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - ще на 204 тис.
Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.
Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.
Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 лютого 2025 року оцінювалась в 6,346 млн, а загалом у світі - у 6,907 млн, що на 43 тис. більше, ніж на 16 січня.
У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,665 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.
Перетини західного кордону України, тис.:
|Дата
|з України
|у т.ч. у Польщу
|в Україну
|у т.ч. українці
|кількість авто
|гуманіт. авто, шт
|28.02
|35
|23
|30
|26
|17
|81
|27.02
|33
|20
|28
|25
|17
|84
|26.02
|32
|19
|28
|25
|17
|74
|25.02
|30
|18
|27
|24
|16
|65
|24.02
|28
|17
|30
|27
|15
|69
|23.02
|32
|19
|33
|29
|17
|109
|22.02
|35
|21
|34
|30
|18
|71
|21.02
|33
|20
|29
|24
|17
|95
|20.02
|30
|19
|27
|23
|16
|75
|19.02
|28
|17
|27
|23
|17
|77
|18.02
|28
|17
|27
|24
|15
|72
|17.02
|27
|17
|31
|28
|15
|88
|16.02
|33
|20
|36
|32
|17
|58
|15.02
|35
|21
|35
|30
|18
|96
Дані: Держприкордонслужба