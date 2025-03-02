Пасажиропотік через кордон напередодні весни виріс на 2,1% – дані Держприкордонслужби

Пасажиропотік через український кордон в останній тиждень зими з 22 по 28 лютого збільшився на 2,1% порівняно з попереднім тижнем - до 435 тис. за рахунок збільшення числа виїжджаючих.

Як свідчать дані Держприкордонслужби у Facebook, кількість перетинів на виїзд зросла з 214 тис. до 225 тис., тоді як на в'їзд зменшилася з 212 тис. до 210 тис.

Кількість транспортних засобів, які прослідували через пункти пропуску, минулого тижня підросла зі 115 тис. до 117 тис., тоді як потік машин із гуманітарними вантажами зменшився з 561 до 553.

Як вказує Держприкордонслужба, цієї неділі станом на 21:00 невеликі черги на виїзд були тільки на пунктах пропуска "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною – 15 авто та "Устилуг" на кордоні з Польщею та "Тиса" на кордоні із Угорщиною – по 5 авто.

Сумарні показники перетину кордону людьми цього тижня 2025 року трохи вище минулорічних: тоді за подібні сім днів з України виїхало 220 тис. та в'їхало 206 тис. людей, потік машин становив 106 тис. Торік пасажиропотік на такому рівні тримався вже практично до зростання на весняних шкільних канікул.

Як повідомлялося, з 10 травня 2022 року відтік біженців з України, що розпочався з початком війни, змінився припливом, який тривав до 23 вересня 2022 року і становив 409 тис. осіб. Однак із кінця вересня, можливо під впливом новин про мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а потім масованих обстрілів енергетичної інфраструктури, фіксувалося перевищення кількості тих, хто виїжджає, над тими, хто в'їжджає. Воно тимчасово припинилося в другій половині грудня - на початку січня на період свят, проте потім знову відновилося і сумарно з кінця вересня 2022 року до першої річниці повномасштабної війни досягло 223 тис. осіб.

За другий рік повномасштабної війни кількість перетинів кордону на виїзд з України, за даними Держприкордонслужби, перевищила кількість перетинів на в'їзд на 25 тис., тоді як за третій - ще на 204 тис.

Як зазначив на початку березня 2023 року заступник міністра економіки Сергій Соболєв, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у січневому інфляційному звіті оцінив відтік з України 2024 року в 0,5 млн (за даними Держприкордонслужби - 0,315 млн). В абсолютних цифрах ідеться про зростання кількості мігрантів, які залишаються за кордоном, 2024 року до 6,8 млн. НБУ також зберіг прогноз відтоку 2025 року на рівні 0,2 млн.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 19 лютого 2025 року оцінювалась в 6,346 млн, а загалом у світі - у 6,907 млн, що на 43 тис. більше, ніж на 16 січня.

У самій Україні, за останніми даними ООН, 3,665 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО), у тому числі приблизно 160 тис. осіб перемістили з прифронтових районів на сході та півдні в період із травня по жовтень 2024 року у зв'язку з активізацією бойових дій.

Перетини західного кордону України, тис.:

Дата з України у т.ч. у Польщу в Україну у т.ч. українці кількість авто гуманіт. авто, шт 28.02 35 23 30 26 17 81 27.02 33 20 28 25 17 84 26.02 32 19 28 25 17 74 25.02 30 18 27 24 16 65 24.02 28 17 30 27 15 69 23.02 32 19 33 29 17 109 22.02 35 21 34 30 18 71 21.02 33 20 29 24 17 95 20.02 30 19 27 23 16 75 19.02 28 17 27 23 17 77 18.02 28 17 27 24 15 72 17.02 27 17 31 28 15 88 16.02 33 20 36 32 17 58 15.02 35 21 35 30 18 96

Дані: Держприкордонслужба