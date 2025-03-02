Туск закликає збільшити військову присутність на східному фланзі - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає збільшити військову присутність на східному фланзі Європи та НАТО. Про це він заявив журналістам перед поїздкою до Лондона на саміт європейських країн, який відбудеться у неділю, передає РАР.

"Польща на боці України, без будь-яких але", сказав він, додавши, що це в національних інтересах Польщі.

За його словами, Європа повинна працювати над "найтіснішим альянсом" зі США, навіть якщо позиція адміністрації США зараз "не така однозначна, як наша" щодо українсько-російської війни.

Прем’єр Польщі також зазначив, що в Лондоні буде голосно вимагати від усіх європейських країн подумати про посилення східного флангу. Туск додав, що буде відстоювати це на саміті та говоритиме про це з генсеком НАТО. "Сьогодні ми всі голосно говоримо: мир через силу. Сильна Європа, яка вірить у свою силу, добре озброєна, готова захищати свої кордони – це Європа, яка може гарантувати мир. Не шляхом капітуляції України, а власною силою", – сказав голова польського уряду.