Події

13:16 02.03.2025

Туск закликає збільшити військову присутність на східному фланзі - ЗМІ

1 хв читати
Туск закликає збільшити військову присутність на східному фланзі - ЗМІ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликає збільшити військову присутність на східному фланзі Європи та НАТО. Про це він заявив журналістам перед поїздкою до Лондона на саміт європейських країн, який відбудеться у неділю, передає РАР.

"Польща на боці України, без будь-яких але", сказав він, додавши, що це в національних інтересах Польщі.

За його словами, Європа повинна працювати над "найтіснішим альянсом" зі США, навіть якщо позиція адміністрації США зараз "не така однозначна, як наша" щодо українсько-російської війни.

Прем’єр Польщі також зазначив, що в Лондоні буде голосно вимагати від усіх європейських країн подумати про посилення східного флангу. Туск додав, що буде відстоювати це на саміті та говоритиме про це з генсеком НАТО. "Сьогодні ми всі голосно говоримо: мир через силу. Сильна Європа, яка вірить у свою силу, добре озброєна, готова захищати свої кордони – це Європа, яка може гарантувати мир. Не шляхом капітуляції України, а власною силою", – сказав голова польського уряду.

Теги: #туск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:47 26.02.2025
Варшава не відправлятиме свої війська в Україну, але готова надати логістичну підтримку - Туск

Варшава не відправлятиме свої війська в Україну, але готова надати логістичну підтримку - Туск

18:58 25.02.2025
Європейські лідери зустрінуться в Лондоні 2 березня для обговорення оборони - Туск

Європейські лідери зустрінуться в Лондоні 2 березня для обговорення оборони - Туск

18:52 20.02.2025
Туск закликав фінансувати допомогу Україні із заморожених російських активів

Туск закликав фінансувати допомогу Україні із заморожених російських активів

11:10 20.02.2025
Туск: Капітуляція України означатиме капітуляцію всього Заходу

Туск: Капітуляція України означатиме капітуляцію всього Заходу

ВАЖЛИВЕ

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

Захисники України в ніч на 2 березня знищили 63 з 79 задіяних ворогом дронів

Впродовж доби зафіксовано 97 бойових зіткнень

Зеленський подякував Стармеру за організацію завтрашнього саміту

Зеленський прибув до резиденції прем’єра Великої Британії

ОСТАННЄ

Президент ЄК: Шлях до миру - це сила, а слабкість породжує більше війн

США розгортають бойову групу та авіаційний батальйон на кордоні з Мексикою

Росіяни вдарили дроном по маршрутці у Херсоні, одна людина загинула, дев'ятеро - зазнали поранень

В ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі вручатимуть Оскар 2025

Російські окупанти убили двох людей, поранили 14 у Херсонській області минулої доби

Рок-гурт U2 підтримав Зеленського

Росіяни взяли під вогневий контроль усю логістику ЗСУ на Курщині - DeepState

ЦПД вже вдруге спростовує фейк про нібито "виплату мільйонів доларів" знаменитостям за візити до України

У РНБО прокоментували висловлювання Маска стосовно виходу США з НАТО

Киян попередили про сильний туман в столиці

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА