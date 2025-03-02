Події

07:11 02.03.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

Впродовж доби втрати окупантів склали 1110 одиниць живої сили та 213 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено вісім танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, дві РСЗВ, три засоби ППО,117 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і п'ять одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 192 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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