Окупанти втратили впродовж доби 1110 військовослужбовців - Генштаб

Впродовж доби втрати окупантів склали 1110 одиниць живої сили та 213 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 неділі.

Зокрема українськими воїнами знищено вісім танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система, дві РСЗВ, три засоби ППО,117 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і п'ять одиниць спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику 192 знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня.