Україна та Велика Британія підписали кредитний договір, який буде погашений від російських активів – Зеленський

Кредитний договір між Україною та Великою Британією, який буде погашений з доходів, отриманих від заморожених російських активів, підписаний у суботу, він піде на посилення обороноздатності України, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лондон. Важлива й тепла зустріч із премʼєр-міністром Кіром Стармером… Сьогодні в нашій присутності було підписано кредитний договір між Україною та Великою Британією. Позика на посилення нашої обороноздатності, що буде погашена з доходів, отриманих від заморожених російських активів. Гроші підуть на виробництво зброї в Україні", - написав Зеленский в Телеграм.

Як повідомляється на сайті глави Української держави, договір у присутності Зеленського та Стармера підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та канцлер казначейства Великої Британії Рейчел Рівз. Договір підписаний Україною як позичальником і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії як кредитором.

"Торік у жовтні ЄС спільно з країнами G7 ухвалив рішення щодо надання кредитів на суму до 45 млрд євро для підтримання нагальних бюджетних, військових і відновлювальних потреб України. Зокрема, від Сполученого Королівства планують залучити до 2 млрд 258 млн фунтів стерлінгів. Ці кошти можуть бути витрачені на закупівлю оборонних матеріалів для нашої держави. Кредит надається на 30 років і погашатиметься з доходів, отриманих від заморожених російських активів", - йдеться в повідомленні.

"Саме так справедливо: платити повинен той, хто почав війну. Дякую народові, уряду Сполученого Королівства за таку велику підтримку від самого початку цієї війни. Щасливі, що маємо таких стратегічних партнерів й однакове бачення того, яким має бути впевненість у майбутньому для всіх", - додав Зеленський.

Джерела:

https://t.me/V_Zelenskiy_official/13451

https://president.gov.ua/news/spilna-poziciya-yevropi-ta-garantii-bezpeki-volodimir-zelens-96421