Чотири людини постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Російські війська у п'ятницю обстріляли Херсонську область, внаслідок чого постраждали чотири людини, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Червоний Маяк, Михайлівка, Берислав, Дудчани, Новокаїри, Білозерка, Кізомис, Дар'ївка, Милове, Новодмитрівка, Золота Балка, Тягинка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Олександрівка, Велетенське, Качкарівка, Антонівка, Понятівка, Садове, Зеленівка, Придніпровське, Інженерне, Комишани, Дніпровське, Осокорівка, Бургунка, Веселе, Козацьке, Миколаївка, Саблуківка, Токарівка та місто Херсон", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію 4 людини дістали поранення.

Також, за його словами, російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль.

Разом з тим під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 1 "Shahed-131/136".