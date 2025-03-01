Події

02:27 01.03.2025

Трамп хоче негайного припинення вогню та погрожує відійти в сторону

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Президент США Дональд Трамп після сварки з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі в п’ятницю очікує від нього слів про бажання укласти мир, перестати воювати та погодитися на негайне припинення вогню.

"Я хочу припинення вогню зараз… Ми або закінчимо війну, або дамо їм битися і подивимося, що з цього вийде", - сказав він під час спілкування з журналістами після прибуття на об'єднану базу Ендрюс перед тим, як сісти в літак Air Force One.

Трамп додав, що Зеленський має припините говорите про Путіна "все те негативне".

Президент США вважає, що у Зеленського нема козирів у поточній ситуації, і без допомоги США Україна не виграє, але давати ці козирі Вашингтон наразі не збирається. За словами очільника Білого дому, сьогодні він би не прийняв Зеленського, якби той хотів повернутися, бо не бачить в нього готовності до миру.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=49JVt0lMPN4

Теги: #трамп #вимоги

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