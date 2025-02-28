Трамп сподівається закінчити війну швидко і не хоче надсилати багато зброї – зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру надсилати багато зброї Україні, проте сподівається на швидке завершення російсько-української війни.

"Ми з нетерпінням чекаємо швидкого завершення цього. Ми не сподіваємося надсилати багато зброї. Ми з нетерпінням чекаємо закінчення війни, щоб ми могли робити інші справи. Але ми дуже цінуємо угоду, тому що нам було потрібно те, що вони мали", - сказав Трамп на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі у п'ятницю.

"І, знаєте, до нашої країни тепер ставляться справедливо. Байден цього не зробив…. Цього (війни – ІФ-У) ніколи не повинно було статися. Це ніколи не повинно було починатися… Але, сподіваюся, нам не доведеться надсилати багато, тому що я з нетерпінням чекаю, щоб це було зроблено швидко. Дуже швидко", - додав президент США.