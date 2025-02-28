Аварійні відключення електроенергії скасовано в усіх областях

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

НЕК "Укренерго" скасувала аварійні відключення, застосовані зранку п’ятниці в низці областей через наслідки атак РФ по енергетиці.

"Наразі аварійні відключення скасовані та не застосовуються у жодному регіоні", – йдеться в її повідомленні в Телеграм.

Перед цим енергохолдинг ДТЕК повідомив про скасування аварійних відключень в Дніпропетровській та Донецькій областях.

Зранку п’ятниці були застосовані аварійні відключення е/е, зокрема, в Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Запорізькій областях.

НЕК "Укренерго" наголошувала, що насамперед обмежується потужність енергопостачання для промисловості, і тільки за недостатністю цих заходів відключається населення.