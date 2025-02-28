Події

09:38 28.02.2025

Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Харківщині постраждали 5 мирних жителів

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Внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Харківщині постраждали 5 мирних жителів
Фото: https://t.me/dsns_telegram/38131

За уточненими даними, через падіння ворожого дрону у Балаклії проти ночі на п'ятницю постраждали троє мирних мешканців, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо внаслідок падіння БПЛА типу "Шахед" частково зруйновано будинок на 8 квартир. Постраждали 2 чоловіків та 1 жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що передмістя Харкова ЗС РФ атакували щонайменше 20 БПЛА. 17 з них збили українські ППО. 

"Під ударами перебували об'єкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Травмовано жінку і чоловіка. Пошкоджені близько 20 житлових будинків — розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи і фасади", - написав Синєгубов.

Крім того, у Вишневому ворожий обстріл спровокував пожежу: горіла літня кухня та господарча споруда.

Теги: #харківська_область #обстріли

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