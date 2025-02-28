У Чорному морі - жодного ворожого корабля - ВМС ЗСУ

Жодного ворожого корабля станом на 6:00 п'ятниці в Чорному морі не зафіксовано, в Азовському морі ворожі кораблі також відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ окупованою Керченською протокою до Чорного моря пройшли два судна, одне з яких продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 13 суден, сім з яких йшли з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11837