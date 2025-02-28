Представники 18 європейських держав зберуться в Лондоні обговорити мирну угоду для України - Стармер

Представники 18 європейських держав зберуться в Лондоні обговорити, зокрема, мирну угоду для України, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Кіт Стармер під час спільної з Трампом прес-конференції в Білому домі в четвер.

Стармер сказав, що це має бути угода, "яка буде міцною".

"І сьогодні ми говорили про угоду, про те, що це буде довготривала угода, і, виходячи з цього, наші команди тепер будуть детально говорити", - додав Стармер, посилаючись на зміст його переговорів з Трампом.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6zf6JoApR3o

https://www.theguardian.com/politics/live/2025/feb/27/keir-starmer-donald-trump-white-house-ukraine-uk-politics-live-news#top-of-blog