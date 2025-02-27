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17:41 27.02.2025

Міноборони: За останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу після СЗЧ

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Міноборони: За останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу після СЗЧ

За останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу після самовільного залишення частини (СЗЧ), повідомило Міністерство оборони та нагадало, як діяти у рамках спрощеного алгоритму повернення з СЗЧ, що діє до 1 березня.

"Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, ще мають час до 1 березня 2025 року для повернення на службу. Тоді всі виплати та соціальні гарантії будуть поновлені за 72 години, а військовий зможе перевестись через Армія+ в інший підрозділ за рекомендаційним листом", - йдеться у повідомленні Міноборони у телеграм.

Повідомляється, що за останній тиждень через Армія+ пройшло близько 300 рапортів на повернення на службу. Шлях від створення в застосунку рапорту до поновлення на службі до поновлення на службі займає менше тижня.

«Завдяки Армія+ ми скоротили час на повернення на службу до кількох днів без необхідності зайвих контактів чи особистого подання рапорту. Cвоїми сервісами у смартфоні ми даємо можливість не тільки поновитись, а ще й взяти під контроль свою службу і знайти собі місце, де можна буде приносити максимальну користь», – цитує пресслужба Міноборони заступницю міністра оборони України з питань цифровізації Катерину Черногоренко.

У повідомленні зазначається, що військові, які здійснили СЗЧ до 29 листопада, можуть повернутися на службу до 1 березня 2025 року за спрощеним алгоритмом та поновитись на службі вже протягом трьох днів. Для цього слід зробити такі кроки: подати рапорт в Армія+ на повернення на службу після СЗЧ; за 24 години прибути до найближчого відділу Військової служби правопорядку; отримати консультацію на місці та безпечно дістатись до батальйону резерву; за 72 години поновитись на службі та повернути соціальні гарантії і грошові виплати; подати ще раз рапорт в Армія+, але тепер вже на Зміну місця служби, прикріпивши рекомендаційний лист від частини, куди є бажання потрапити; за 72 години отримати погодження та готуватись до від’їзду в нову частину.

"Після 1 березня теж можна повернутись на службу, проте вже не за цим спрощеним алгоритмом через Армія+. Поновлення на службі у такому разі може зайняти декілька місяців. І до цього моменту грошове забезпечення та інші гарантії не повертаються", - нагадали у Міноборони.

Теги: #сзч #армія_плюс

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