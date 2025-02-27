Українські оптоволоконні модулі "Шовкопряд" пройшли випробування у СБС

Сили безпілотних систем (СБС) випробували українські оптоволоконні модулі "Шовкопряд", які може бути встановлено на FPV-дрони, наземні роботизовані комплекси, а також на надводні та підводні безпілотні системи, повідомила пресслужба СБС.

"Ця передова технологія відкриває нові можливості для бойового застосування. "Шовкопряди" можуть встановлюватися не лише на FPV-дрони, а й на наземні роботизовані комплекс, а також забезпечувати керування надводними та підводними безпілотними системами", - йдеться у повідомленні СПС у телеграм у четвер.

Зазначається, що розробники максимально спростили технологічне рішення, зробивши його ефективним та зручним для використання в бойових умовах. FPV-дрони, оснащені "Шовкопрядом", легкі, маневрені та здатні долати відстані понад 20 км. Це дає українським безпілотникам ще більшу перевагу на полі бою.

"Сили безпілотних систем продовжують масштабувати використання оптоволоконних модулів, інтегруючи їх у бойові платформи різних типів", - зазначається в повідомленні.