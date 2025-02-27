Повітряні сили ЗСУ: За ніч збито 90 зі 166 ворожих БПЛА, 72 локаційно втрачені

Фото: НГУ

Сили оборони України в ніч на четвер збили 90 із 166 ворожих БПЛА, 72 – локаційно втрачені без негативних наслідків, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 90 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у ніч на 27 лютого (із 20:00 26 лютого) противник атакував 166 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Чернігівщина та Сумщина.