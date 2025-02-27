Одна людина загинула та дві постраждали внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини

Російські війська в середу обстріляли Херсонську область, внаслідок чого загинула одна людина та ще дві постраждали, повідомив глава ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Станіслав, Садове, Надеждівка, Зеленівка, Понятівка, Наддніпрянське, Молодіжне, Інженерне, Інгулець, Комишани, Берислав, Новоолександрівка, Тягинка, Новорайськ, Дудчани, Львове, Монастирське, Червоний Маяк, Качкарівка, Милове, Гаврилівка, Бургунка, Велетенське, Веселе, Зміївка, Іванівка, Миколаївка, Новоберислав, Ольгівка, Осокорівка, Токарівка, Томина Балка, Широка Балка, Золота Балка та місто Херсон", - йдеться в повідомленні.

Прокудін зазначив, що через російську агресію одна людина загинула, ще дві - дістали поранення.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти пошкодили господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.