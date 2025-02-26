В угоді про копалини - один із пунктів про гарантії безпеки, вона має бути підписана міністрами – Зеленський

Фото: president.gov.ua

Один з пунктів угоди з США про копалини містить згадку про гарантії безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, це про економіку договір. Але я дуже просив, щоб з'явилось хоча б розуміння, що ми однаково бачимо, що все це є частиною майбутніх гарантій безпеки. І тому навіть в рамковій угоді я дуже хотів, щоб з'явилось хоча б речення "гарантій безпеки України". І те, що мене брифінгували урядовці, це з'явилось, я пам'ятаю, в 10-му пункті, важливо, що це є", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами в середу в Києві.

За його словами, угоду з США будуть підписувати профільні міністри.

"Угоду, я так пропоную, пропонують урядовці, пропонують підписувати міністрам. Я так розумію, що це розуміння обох сторін, обох країн", - сказав голова Української держави.

При цьому Зеленський зазначив, що не може нічого сказати про сам формат підписання, бо наразі не володіє інформацією.

"Подумаємо, послухаємо партнерів, подумаємо, поговоримо. Не бачу в цьому питань, тому що це початок, це рамкова угода", - сказав він.