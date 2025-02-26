Події

12:29 26.02.2025

Ночі в Україні трохи потеплішають, погода очікується майже без опадів

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Ночі в Україні трохи потеплішають, погода очікується майже без опадів

Погода без опадів очікується в Україні у четвер, на дорогах, крім західних та більшості південних областей, місцями ожеледиця.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура на північному сході та сході країни вночі 11-16° морозу, вдень 0-5° морозу. У західних областях вночі 0-5° морозу, вдень 5-10° тепла. На решті території вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Києві 27 лютого температура вночі 7-9° морозу, вдень 2-4° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, найвища температура у столиці в цей день за всі роки спостережень була +15,8°С в 2008р., найнижча вночі -22,7°С в 1928р.

В п'ятницю, 28 лютого, в Україні без опадів, лише у західних областях помірний дощ, вночі з мокрим снігом. Температура на Лівобережжі вночі 10-15° морозу, вдень 0-5° морозу, у західних областях вночі 1-6° морозу, вдень 2-7° тепла, на решті території вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° тепла.

На дорогах північних, центральних та східних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на західний, південно-західний, 5-10 м/с.

В Києві 28 лютого без опадів. Температура вночі близько 5° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теги: #прогноз_погоди

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