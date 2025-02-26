СБУ затримала ворожих агентів, які коригували ракетні удари по трьох регіонах України

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну групу ФСБ РФ, - зловмисники коригували ракетні атаки ворога по локаціях Сил оборони у Київській, Харківській та Львівській областях.

"За результатами спецоперації затримано трьох російських агентів, які готували координати для вогневого ураження українських об’єктів. Пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА", - повідомляє СБУ в середу.

За інформацією української спецслужби, ФСБ РФ дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали "швидкі заробітки" на Телеграм-каналах.

"Усі вони були розосереджені по 3-х регіонах України, але мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління фсб по чорноморському флоту рф. Його особу вже встановлено кіберфахівцями СБУ", - йдеться в повідомленні.

Так, одного з агентів російський спецслужбіст "відрядив" до Львова.

В СБУ уточнюють, що для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин.

Інший фігурант – мешканець Київщини, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ.

Ще один зрадник, як зазначається в повідомленні, – мешканець Харкова, який відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті.

"Також він "втемну" розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки", - уточнюють у відомтсві.

Служба безпеки своєчасно викрила всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала "на гарячому", коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей̆.

Слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою.