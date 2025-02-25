Зеленський про розмову з Макроном: скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах

Президент України з президентом Франції під час телефонної розмови скоординували плани та майбутні контакти в різних форматах, повідомляє офіційний телеграм-канал Зеленського.

"Емманюель поінформував мене про результати свого візиту до США та зустрічі з Президентом Трампом.Я поділився деталями вчорашньої зустрічі з лідерами Північно-Балтійських країн у Києві", - написав Зеленський.

За його словами сторони працюють над "формуванням спільної позиції та надійних гарантій безпеки".

"Також скоординували наші плани та майбутні контакти в різних форматах. Мир, якого ми прагнемо, має забезпечити захист від російської агресії для майбутніх поколінь в Україні та всій Європі", - додав Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/13431