Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Херсону 24 лютого зросла до шести осіб

Кількість постраждали внаслідок ворожого обстрілу Дніпровського району Херсону у понеділок ввечері зросла до шести осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Учора ввечері російські війська атакували Дніпровський район Херсона. Ворог вкотре обрав своєю ціллю житлову забудову…Через обстріли постраждали шестеро людей: четверо жінок, чоловік та 15-річна дівчина. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення", - написав він у телеграм у вівторок.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих, зокрема про дівчинку-підлітка.

Усі потерпілі перебувають у лікарнях. Медики надають їм необхідну допомогу.