Через нічний ворожий авіаудар по Дергачах постраждали 4 жінки – Синєгубов

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За оновленими даними, кількість постраждалих внаслідок влучання російського КАБу по Дергачах проти ночі вівторка збільшилася з 2 до 4 осіб, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок влучання КАБ на відкритій території пошкоджено 10 приватних будинків. Постраждали 4 жінки", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, протягом ночі ворожих обстрілів зазнали також інші населені пункти області, серед яких зокрема Болибоки (внаслідок влучання КАБ на територію проїзної частини фермерського господарства пошкоджено техніку та складські приміщення), Рясне (внаслідок ударів 3 БпЛА "Шахед" пошкоджено вантажний автомобіль, комбайн та 4 складських приміщення приватного сільськогосподарського підприємства), Слатине (через влучання КАБ пошкоджено 5 приватних будинків) і Тимофіївка (внаслідок влучання FPV-дрону пошкоджено приватний будинок і господарчі споруди).