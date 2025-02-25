Події

01:12 25.02.2025

Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

4 хв читати

Єврокомісари, що прибули в Київ на третю річницю повномасштабної російської агресії, запевнили у відданості справедливому миру для України.

Вищі європейські посадовці поділилися своїми поглядами на роль України на континенті після спілкування з українськими військовослужбовцями, які борються за мир в Європі під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука.

Комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що зробила б Україну новим членом ЄС якнайшвидше, якби це рішення залежало лише від неї.

"Якби все було в моїх руках, але це не так, я б зробила Україну частиною ЄС вже завтра. Звісно, маємо слідувати певній процедурі. Але якщо ми не зробимо Україну частиною ЄС протягом мандату цієї Комісії, то ми недостатньо хороші для цієї роботи", - наголосила вона.

Єврокомісар додала, що ЄС ґрунтується на цінностях, на засадах миру, свободи та процвітання. "І тепер нам потрібно додати безпеку", - підкреслила вона.

Комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, зазначив, що “абсолютно зрозуміло, що Україна і всі ми хочемо миру для України”. Водночас він підкреслив, що справедливого миру можна досягти лише через силу.

"Український народ демонструє неймовірну силу і хоробрість, і ми не можемо очікувати від нього ще більше сили. Додаткова сила, необхідна для справедливого миру, може прийти через нашу допомогу і зброю, яка дуже потрібна Україні, щоб стати сильнішою, щоб мати можливість досягти миру через силу. Я абсолютно впевнений, що ми можемо зробити більше", - сказав Кубілюс.

Комісар з питань клімату, чистого зростання та нульового викиду парникових газів, Вопке Хукстра пообіцяв зробити так, щоб Україна отримала більше зброї для відсічі російській агресії:

"Зброя, зброя, зброя і ще раз зброя. Це означає більше винищувачів F-16, більше балістичних ракет, більше бронетехніки і більше боєприпасів. Тому що тільки якщо ми зробимо це правильно, тільки якщо Україна матиме перевагу на полі бою, ми разом маємо шанс побачити справедливий і тривалий мир. В іншому випадку про це можна забути. Тож давайте подвоїмо кількість зброї, зброї та зброї", - зазначив він.

Комісар з питань торгівлі та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості Марош Шефчович запевнив, що європейці зроблять "все можливе, щоб допомогти вам не тільки бути європейцями, бо ви вже ними є, але й бути членом Європейського Союзу".

Виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості та реформ Раффаеле Фітто, заявив, що важливий виклик - знайти спільне між різними інтересами.

"Я знаю, що в деяких країнах-членах ЄС точаться дебати щодо ситуації, яка склалася (в Україні), і існують різні підходи. Але я думаю, що важливо підтвердити, що Європейська Комісія поділяє один і той самий підхід. І наша присутність тут є чітким сигналом про це. Важливо також, щоб усі країни-члени ЄС поділяли такий самий підхід. Ось чому я вважаю, що перед нами стоїть важливий виклик - складність полягає в тому, щоб знайти спільне між різними інтересами. Але в пріоритети - підтвердження того, що ми поділяємо спільні європейські цінності", - зазначив він.

Комісар з питань міжнародного партнерства Йозеф Сікела закликав притягнути Росію до відповідальності.

"Я вважаю, що те, що світ заборгував хоробрим українським захисникам, але головним чином жертвам цієї війни, - це справедливий мир. Для всіх зрозуміло, хто тут є агресором, а хто жертвою. Але справедливий мир означає покарання винних, а не жертв. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо мотивувати агресора на нові агресії в інших країнах", - зауважив він.

Виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен. наголосила, що Європа повинна робити більше, може зробити більше, і Європа зробить більше.

"Одного дня Україна має стати членом ЄС, і вона стане ним. Тому ми повинні підтримувати шлях України до Європейського Союзу та наших ринків. Є багато різних речей, які ми можемо зробити, але поки що оборона залишається пріоритетом", - впевнена вона.

Комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макрат запевнив, що "Європа буде з Україною до самого кінця, і цей кінець буде успішним".

Теги: #єврокомісари #мир #обіцянка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:47 24.02.2025
Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

Макрон: мир в Україні не може бути припиненням вогню без гарантій безпеки

21:54 24.02.2025
Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

Щоб отримати результати від нового процесу переговорів про мир, Україна повинна бути включена в цей процес - Ердоган

11:32 24.02.2025
Зеленський: 2025-й має стати роком початку реального надійного миру, але його треба здобути силою

Зеленський: 2025-й має стати роком початку реального надійного миру, але його треба здобути силою

00:15 24.02.2025
Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

Макрон: ми взяли на себе обов'язок забезпечити справедливе та тривале повернення миру в Україну

07:20 02.10.2023
Байден запевнив, що США продовжать надавати допомогу Україні

Байден запевнив, що США продовжать надавати допомогу Україні

08:22 08.07.2023
Півтора десятка автовиробників, включно з Tesla, пообіцяли припинити цінові війни в Китаї

Півтора десятка автовиробників, включно з Tesla, пообіцяли припинити цінові війни в Китаї

07:48 26.08.2021
Таліби обіцяли випускати громадян США, інших країн з Афганістану і після 31 серпня

Таліби обіцяли випускати громадян США, інших країн з Афганістану і після 31 серпня

07:06 11.03.2021
Байден пообіцяв поділитися вакцинами від COVID-19, якщо в США вони будуть у надлишку

Байден пообіцяв поділитися вакцинами від COVID-19, якщо в США вони будуть у надлишку

19:14 07.11.2020
Байден: Буду президентом для всіх американців

Байден: Буду президентом для всіх американців

20:27 21.04.2019
Зеленський: Обіцяю всім українцям - я вас не підведу

Зеленський: Обіцяю всім українцям - я вас не підведу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував за ухвалений 16-й пакет санкцій проти РФ та обговорив розвиток ОПК з Фон дер Ляєн та Коштою

Зустріч Трампа з Зеленським та підписання угоди про корисні копалини може відбутися цього або наступного тижня

Єврокомісія сподівається відкрити 3 кластери переговорів з Україною щодо вступу в ЄС до липня та решти 3-х до грудня

Шмигаль: Підтримка Генасамблеєю ООН української резолюції – важливий крок для відновлення дії міжнародного права

Кубілюс пропонує розпочати переговори щодо приєднання України до Космічної програми ЄС "Copernicus" та її компонентів

ОСТАННЄ

Міністерка оборони Литви: якщо ми хочемо бути гарантією безпеки для будь-кого, то повинні займати сильну позицію

Зеленський є законно обраним лідером України, а диктатор - Путін, який залишається при владі 25 років, наголосив Волкер

Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Радбез ООН ухвалив резолюцію США "Шлях до миру" в Україні, правка РФ відхилена

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Окупанти вдарили по Дергачах, 2 жінки поранені - Синєгубов

Зеленський і Санчес обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ та інвестиції у виробництво дронів

Макрон обговорив з Трампом питання розміщення іноземного контингенту, відзначив важливість американської підтримки

Трамп: головне - зупинити війну, будь то припинення вогню або прямий перехід до угоди

США та Україна наближаються до угоди про корисні копалини, вона не передбачає воєнні зобов’язання США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА