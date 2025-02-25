Єврокомісари запевнили у відданості справедливому миру для України під час спеціальної зустрічі YES у Києві

Єврокомісари, що прибули в Київ на третю річницю повномасштабної російської агресії, запевнили у відданості справедливому миру для України.

Вищі європейські посадовці поділилися своїми поглядами на роль України на континенті після спілкування з українськими військовослужбовцями, які борються за мир в Європі під час дискусії з нагоди спеціальної зустрічі YES "Три роки - Час перемагати", організованої Фондом Віктора Пінчука.

Комісар з питань розширення Марта Кос заявила, що зробила б Україну новим членом ЄС якнайшвидше, якби це рішення залежало лише від неї.

"Якби все було в моїх руках, але це не так, я б зробила Україну частиною ЄС вже завтра. Звісно, маємо слідувати певній процедурі. Але якщо ми не зробимо Україну частиною ЄС протягом мандату цієї Комісії, то ми недостатньо хороші для цієї роботи", - наголосила вона.

Єврокомісар додала, що ЄС ґрунтується на цінностях, на засадах миру, свободи та процвітання. "І тепер нам потрібно додати безпеку", - підкреслила вона.

Комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, зазначив, що “абсолютно зрозуміло, що Україна і всі ми хочемо миру для України”. Водночас він підкреслив, що справедливого миру можна досягти лише через силу.

"Український народ демонструє неймовірну силу і хоробрість, і ми не можемо очікувати від нього ще більше сили. Додаткова сила, необхідна для справедливого миру, може прийти через нашу допомогу і зброю, яка дуже потрібна Україні, щоб стати сильнішою, щоб мати можливість досягти миру через силу. Я абсолютно впевнений, що ми можемо зробити більше", - сказав Кубілюс.

Комісар з питань клімату, чистого зростання та нульового викиду парникових газів, Вопке Хукстра пообіцяв зробити так, щоб Україна отримала більше зброї для відсічі російській агресії:

"Зброя, зброя, зброя і ще раз зброя. Це означає більше винищувачів F-16, більше балістичних ракет, більше бронетехніки і більше боєприпасів. Тому що тільки якщо ми зробимо це правильно, тільки якщо Україна матиме перевагу на полі бою, ми разом маємо шанс побачити справедливий і тривалий мир. В іншому випадку про це можна забути. Тож давайте подвоїмо кількість зброї, зброї та зброї", - зазначив він.

Комісар з питань торгівлі та економічної безпеки, міжінституційних відносин та прозорості Марош Шефчович запевнив, що європейці зроблять "все можливе, щоб допомогти вам не тільки бути європейцями, бо ви вже ними є, але й бути членом Європейського Союзу".

Виконавчий віцепрезидент з питань згуртованості та реформ Раффаеле Фітто, заявив, що важливий виклик - знайти спільне між різними інтересами.

"Я знаю, що в деяких країнах-членах ЄС точаться дебати щодо ситуації, яка склалася (в Україні), і існують різні підходи. Але я думаю, що важливо підтвердити, що Європейська Комісія поділяє один і той самий підхід. І наша присутність тут є чітким сигналом про це. Важливо також, щоб усі країни-члени ЄС поділяли такий самий підхід. Ось чому я вважаю, що перед нами стоїть важливий виклик - складність полягає в тому, щоб знайти спільне між різними інтересами. Але в пріоритети - підтвердження того, що ми поділяємо спільні європейські цінності", - зазначив він.

Комісар з питань міжнародного партнерства Йозеф Сікела закликав притягнути Росію до відповідальності.

"Я вважаю, що те, що світ заборгував хоробрим українським захисникам, але головним чином жертвам цієї війни, - це справедливий мир. Для всіх зрозуміло, хто тут є агресором, а хто жертвою. Але справедливий мир означає покарання винних, а не жертв. Якщо ми цього не зробимо, ми будемо мотивувати агресора на нові агресії в інших країнах", - зауважив він.

Виконавча віцепрезидентка з питань технологічного суверенітету, безпеки та демократії Хенна Вірккунен. наголосила, що Європа повинна робити більше, може зробити більше, і Європа зробить більше.

"Одного дня Україна має стати членом ЄС, і вона стане ним. Тому ми повинні підтримувати шлях України до Європейського Союзу та наших ринків. Є багато різних речей, які ми можемо зробити, але поки що оборона залишається пріоритетом", - впевнена вона.

Комісар з питань демократії, правосуддя, верховенства права та захисту прав споживачів Майкл Макрат запевнив, що "Європа буде з Україною до самого кінця, і цей кінець буде успішним".