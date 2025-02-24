Дівчинка-підліток постраждала внаслідок ворожого обстрілу Херсону

Російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсону, 15-річна дівчинка дістала поранення, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала 15-річна дівчинка. "Швидка" доправила підлітка до лікарні. В неї діагностували мінно-вибухову травму, контузію та поверхневі поранення голови. Медики надають їй всю необхідну допомогу", - написав він у телеграм у понеділок.

Як згодом повідомила Херсонська ОВА, стало відомо про ще двох постраждалих херсонок внаслідок ворожого артобстрілу у Дніпровському районі.

«В них - вибухові та черпно-мозкові травми й контузії. 48-річна жінка дістала уламкові поранення тім'яної ділянки. У 71-річної потерпілої - поранення передпліччя», - йдеться у повідомленні.