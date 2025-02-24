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15:36 24.02.2025

Трамп розглядає можливість ліквідації бази в Александруполісі

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Трамп розглядає можливість ліквідації бази в Александруполісі

Президент США Дональд розпорядився терміново переглянути життєздатність і необхідність подальшого функціонування бази в Александруполісі, яка була виділена грецьким урядом адміністрації Байдена з метою перекидання сил і систем озброєнь в Україну для боротьби з Росією, пише в неділю грецьке видання "Демократія".

"Оскільки прямі переговори між американською та російською делегаціями щодо долі України вважаються позитивними та продуктивними, адміністрація Трампа більше не надсилатиме американські матеріали та персонал в Україну проти Росії, а отже, американська база в Александруполісі може вважатися непотрібною", - йдеться у дописі.

За інформацією, таке рішення американського уряду найбільше влаштовує Росію, що вважає Грецію ворожою до Росії країною через розташування бази США у Александруполісі. Також таке рішення будуть вітати в Анкарі, оскільки уряд Ердогана неодноразово висловлював своє невдоволення функціонуванням бази в Александруполісі, закликаючи до її негайної ліквідації.

"Відмова від експлуатації бази Александруполісі (яка сприяла наземному транспорту на північ в обхід протоків) відновить абсолютний контроль Анкари над входом і виходом військових кораблів і торгових суден у Чорне море, Егейське море і вільне море, проти чого, схоже, не заперечують Київ і Москва", - йдеться у повідомленні.

Теги: #трамп #александруполіс

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