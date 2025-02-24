Події

07:42 24.02.2025

Один загиблий і один травмований внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

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Один загиблий і один травмований внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Одна людина загинула і одну – травмовано внаслідок нічного обстрілу Дніпровського району Херсона, повідомляє начальник МВА Роман Мрочко у Телеграм.

"Вибухову травму, несумісну з життям, отримав 72-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку. Чоловік 50 років з мінно-вибуховою травмою та контузією був доставлений поліціянтами до лікарні. Співчуття рідним та близьким загиблого. Пораненому швидкого одужання", - написав Мрочко.

 

Теги: #херсон #обстріли

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