Один загиблий і один травмований внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні

Одна людина загинула і одну – травмовано внаслідок нічного обстрілу Дніпровського району Херсона, повідомляє начальник МВА Роман Мрочко у Телеграм.

"Вибухову травму, несумісну з життям, отримав 72-річний чоловік. Його тіло рятувальники деблокували з-під завалів будинку. Чоловік 50 років з мінно-вибуховою травмою та контузією був доставлений поліціянтами до лікарні. Співчуття рідним та близьким загиблого. Пораненому швидкого одужання", - написав Мрочко.