Зеленський привітав Мерца з перемогою на парламентських виборах

Президент України привітав лідера ХДС Фрідріха Мерца з перемогою на парламентських виборах у ФРН в неділю.

"Вітаю ХДС/ХСС і Фрідріха Мерца з перемогою на виборах до Бундестагу. Чіткий голос виборців, і ми бачимо, як це важливо для Європи", - написав Зеленський на платформі X.

Він зазначив, що в розраховує на продовження спільної з Німеччиною роботи заради захисту життів і наближення реального миру в Україні, а також на зміцнення Європи.

"Європі потрібно вміти захищати себе, розвивати свої індустрії та досягати необхідних результатів. Європі потрібні спільні успіхи, і успіхи принесуть Європі ще більше єдності", - відзначив Зеленський.

Джерело: https://x.com/ZelenskyyUa/status/1893774698787320051