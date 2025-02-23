Події

13:59 23.02.2025

У додатку "Резерв+" спостерігаються тимчасові технічні труднощі

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У додатку "Резерв+" спостерігаються тимчасові технічні труднощі
Фото: Міноборони України

У неділю, 23 лютого, спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи "Трембіта", яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами, повідомляє Міністерство оборони України.

"Це може впливати на оновлення документів в "Резерв+". Усі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні", - вказується в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом.

Теги: #резерв_плюс #збої

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