У додатку "Резерв+" спостерігаються тимчасові технічні труднощі

Фото: Міноборони України

У неділю, 23 лютого, спостерігається нестабільний доступ застосунку до системи "Трембіта", яка забезпечує взаємодію між державними реєстрами, повідомляє Міністерство оборони України.

"Це може впливати на оновлення документів в "Резерв+". Усі раніше видані документи залишаються дійсними. Рекомендуємо зберегти pdf-версію електронного військового на смартфоні", - вказується в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що технічна команда вже працює над відновленням стабільної роботи застосунку. Взаємодія буде відновлена найближчим часом.