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11:52 23.02.2025

Від початку повномасштабної війни ЄС і країни-члени надали Україні понад EUR134 млрд економічної, гуманітарної та військової підтримки

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Від початку повномасштабної війни ЄС і країни-члени надали Україні понад EUR134 млрд економічної, гуманітарної та військової підтримки

З початку повномасштабної війни Європейський Союз разом з країнами-членами ЄС надали Україні понад 134 млрд євро економічної, гуманітарної та військової підтримки, повідомляє пресслужба Офісу віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

"З початку повномасштабної війни ЄС разом з країнами-членами ЄС надали Україні понад 134 млрд євро економічної, гуманітарної та військової підтримки", - йдеться у повідомленні Офісу.

Зазначається, що у 2024 році ЄС підтримав рішення щодо започаткування інструменту Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, з яких залучено уже 16 млрд євро.

Також ЄС ухвалив правила використання доходів від заморожених активів РФ для допомоги Україні, і за рахунок цього держава вже отримала перший платіж — 1,5 млрд євро.

Крім того, ЄС та країни-члени надали Україні 3,7 млрд євро гуманітарної підтримки, включно з 153 тис. тонн матеріальної допомоги та евакуацією 4 тис. українських пацієнтів до Європи.

"Для посилення енергетичної безпеки нашої держави надано 2 млрд євро, а разом з тим відправлено до України понад 8 850 електрогенераторів і понад 3 600 трансформаторів. Лише восени 2024 надано 160 млн євро на відновлення електростанцій та мереж, поставки обладнання тощо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 19 лютого посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова зазначила, що, надаючи Україні допомогу, ЄС має надійні процеси і знає, куди йдуть гроші.

Теги: #допомога #україна #єс

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