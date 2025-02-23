Естонія передає Україні новий пакет військової допомоги, повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

"Щоб зміцнити позиції України і посилити тиск на Росію, Естонія відправляє 10 тисяч артилерійських боєприпасів і 750 тисяч продуктових наборів для українських бійців", - написав він у соцмережі Х.

Крім того, за його словами, за першої ж можливості ця допомога буде доповнена "нашою власною продукцією оборонної промисловості на суму понад 100 млн євро".

"Україна повинна сама вирішувати своє майбутнє. Ви завжди можете розраховувати на підтримку Естонії", - запевнив Міхал.